Bilancio in consiglio sabato 28, Casali: “Scelta infelice ma probabilmente non casuale”

SARONNO – “L’ultima convocazione 2019 del Consiglio Comunale di Saronno, con 16 punti all’OdG, si terrà sabato 28 dicembre alle 17 in prima convocazione, e lunedì 30 dicembre alle 20 in seconda convocazione. Dopo la relazione dell’Assessore al Bilancio, alle 17,30 seduta aperta agli interventi del pubblico, e dalle ore 18 seduta deliberativa. Sin qui la cronaca”.

Così il consigliere comunale Franco Casali dà voce alle critiche per la scelta dell’Amministrazione comunale che tengono banco da settimane nel mondo politico.

“Decidere di fare il più importante consiglio comunale dell’anno – e a mandato amministrativo quasi concluso – in un sabato di fine anno, quando i cittadini pensano a ben altro e alcuni consiglieri non ci potranno essere, é una scelta opinabile.

Ma farlo oltretutto con inizio delle deliberazioni dalle 18, avendo da discutere ben sedici argomenti, é una scelta molto discutibile. Se si pensava che gli uffici comunali fossero in ritardo nel predisporre i documenti (pervenuti comunque ai consiglieri già il 12 dicembre), perché non convocarlo al più tardi per la sera di giovedì 26, con eventuale prosecuzione sabato mattina 28 dicembre?

Basta scorrere tra alcuni dei 16 argomenti in discussione, per capire che questa seduta con inizio di sabato alle 18, sarà ricca di impegnative discussioni e durerà sino a tardi: revisione periodica delle Partecipazioni; approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/22; esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2020/22; due variazioni al bilancio di previsione 2019/21; approvazione delle aliquote IMU, IRPEF, TASI, TARI; determinazione delle tariffe per i servizi locali;

due mozioni. Pensate che convocare questo ultimo Consiglio Comunale sabato pomeriggio 28 dicembre dalle 18 sia forse una scelta casuale?”.

(foto di Edio Bison)

18122019