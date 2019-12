CISLAGO – “Ieri sera si è svolta la consueta cena di Natale offerta dalla società con l’ormai nota lotteria dove non manca mai il cellulare come primo premio e l’intramontabile pallone autografato dai giocatori dell’Inter! Grazie ai giocatori, dirigenza, staff e sostenitori per avere partecipato e prima di augurarvi un definitivo buon natale vi aspettiamo venerdì sera alle 21 per l’ultima partita dell’andata a Turate!” Così i responsabili del Cistellum, formazione calcistica cislaghese che si sono scambiati gli auguri nel corso di una festa in un locale del paese.

La formazione maggiore del Cistellum milita nel girone I di Seconda categoria, l’ultimo impegno del 2019 è il recupero della 13′ giornata, sul sintetico di Turate, contro il Cassina Rizzardi, della 20.30. Domenica 22 alle 14.30 c’è anche Andratese-Gerenzanese. Classifica: Villaguardia 32 punti, Andratese 30, Veniano 28, Cantù San Paolo e Cistellum 27, Bulgaro 24, Cascinamatese e Virtus Cermenate 18, Mozzate 17, Stella Azzurra 167, Novedrate 15, Cassina Rizzardi, Azzurra e Gerenzanese 12, Itala e Rovellese 11.

18122019