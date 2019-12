SARONNO – Scambio di auguri mercoledì pomeriggio a Villa Gianetti, sede comunale saronnese di rappresentanza in via Roma, fra i sindaci del comprensorio e i rappresentanti del comando provinciale e dei comandi locali dei carabinieri. Iniziativa promossa dal comandante provinciale, il tenente colonnello Claudio Cappello che incontrando i primi cittadini nel salone del Camino ha sottolineato: “E’ una occasione di scambio di auguri ma anche di ringraziamento per la vicinanza nei confronti dei carabinieri che sono presenti sul territorio, non è mai una cosa scontata”. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai comandi di stazione, c’erano tutti quelli della zona, per la capacità di interagire e fornire risposte alla comunità locale.

A fare gli onori di casa il comandante della Compagnia saronnese dei carabinieri, il capitano Pietro Laghezza; ed il sindaco saronnese Alessandro Fagioli. Ai primi cittadini è stata donata copia del celebre “calendario” dei carabinieri. C’erano tra gli altri Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella; Ivano Campi, sindaco di Gerenzano, Gianluigi Cartabia, sindaco di Cislago con l’assessore Fabio Paticella; Luigi Clerici, sindaco di Uboldo; il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla; il sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio; il sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli; ed il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri.

(foto: alcuni momenti dell’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio a Villa Gianetti)

