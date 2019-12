SARONNO – Fa discutere la decisione di convocare l’ultimo consiglio comunale il 28 dicembre. Dopo Franco Casali di Tu@Saronno interviene anche il consigliere comunale indipendente Alfonso Indelicato. Riportiamo integralmente il suo intervento

Per “zona Cesarini”, come ben sanno gli appassionati di calcio quale io non sono più ma fui, è quella manciata di secondi prima del fischio finale nei quali si riesce a far goal, magari decidendo il risultato della partita. Qui a Saronno avremo dunque, il prossimo 28, un consiglio comunale in zona Cesarini, in cui peraltro si giocherà la partita più importante dell’anno, cioè quella in cui si vota il bilancio. Un consiglio fissato nel cuore, dunque, di un periodo costellato di varie festività, scuole chiuse, vacanze in corso, e di conseguenza, verosimilmente, assenze nelle file dei consiglieri e del pubblico. Quel pubblico che nell’occasione ha il diritto di partecipare al dibattito, ma che, a quanto si legge nella convocazione, avrà modo di esercitarlo dalle ore 17.30 alle ore 18, quando scatterà l’ora fatidica delle deliberazioni. Mi soffermo solo su quest’ultima circostanza, per ribadire quanto già detto e scritto in alcune occasioni: questa Amministrazione teme il confronto coi cittadini. Lo teme e lo sfugge. Quando, in sede consiliare, decide di accettarlo, infoltisce la presenza della polizia locale ed espelle i presenti con metodo simile alla “decimazione” in uso negli eserciti della Prima guerra mondiale. Oppure, come in questo caso, comprime i tempi degli interventi, che si ridurranno a pochissima cosa.

Certo un’Amministrazione non deve lasciarsi guidare dagli umori dei cittadini, né meno che mai dai clamori dalla folla. Ma non deve neppure fuggire il dibattito. L’alternanza di tremore e arroganza non giova all’immagine. I saronnesi non sono gli orchetti. E soprattutto il Municipio non è il Fosso di Helm.

Alfonso Indelicato

Consigliere comunale indipendente eletto a Saronno

18122019