UBOLDO – “Nella mia vita sono sempre arrivato vicino all’obiettivo finale senza mai riuscire a prenderlo, ora finalmente ho conquistato questa giacca. Ho fame di vincere e di imparare e fare”. Sono le parole di Davide Marzullo l’uboldese vincitore della prima edizione Antonino Chef Academy.

Il 23enne ha conquistato un posto nella brigata di Villa Crespi il prestigioso ristorante dello chef Cannavacciuolo dove, non a caso si è tenuta la finale andata in onda ieri sera. L’uboldese era il favorito soprattutto alla luce dei voti alti ottenuti nel corso del reality in cui ha mostrato un gran talento. Per la prima prova i finalisti hanno dovuto preparare uno dei piatti più noti del ristorante quaglia, scampi e salsa yakitori. La prova successiva ha visto i tre concorrenti ancora in gioco unirsi allo chef per una vera e propria preparazione serale. La finale è stato uno scontro a due che ha visto l’uboldese conquistare il titolo.

Davide prima della trasmissione ha lavorato 7 anni in cucina. Nell’intervista realizzata prima della trasmissione racconta che il suo cavallo di battaglia è il pont souffle, una patata che viene soffiata a due temperature di olio diverse. “Davide – si legge nella nota a lui dedicata – ama particolarmente questo piatto perché oltre al procedimento interessante, naturale, ha una passione nel cucinare le verdure in generale, e quindi lavorarle in ogni forma e misura. Meno capace si dice nella preparazione della pasta fresca poiché è un procedimento che secondo Davide richiede una certa manualità ed esperienza. Ad avvicinare Davide al mondo della cucina è stato suo zio, proprietario di un ristorante, che gli ha permesso fin da piccolo di esplorare il dietro le quinte del suo locale. Nonostante le varie esperienze in cucina Davide, prima di entrare a far parte della brigata dell’Antonino Chef Academy, il voto che si da è un sette e mezzo”.

18122019