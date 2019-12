Natale a Casa di Marta: occasione di solidarietà

SARONNO – Lo spirito di dono, che caratterizza la magia del periodo natalizio, in Casa di Marta viene sperimentato quotidianamente in tanti mo di: dai volontari che offrono il loro tempo e il loro servizio per garantire il funzionamento della struttura, alle persone che spontaneamente si avvicinano alla Casa per donare un vestito, una coperta o qualsiasi cosa possa essere di aiuto a una persona bisognosa, fino a situazioni particolari di gruppi, aziende o scuole che chiedono di poter partecipare attivamente, tanto da pensare che Casa di Marta sia diventata ormai anche un laboratorio di carità.

Esattamente questo è accaduto i giorni scorsi con la Fondazione Scuole dell’Infanzia Carlo Berra di Gerenzan o: insegnanti e genitori hanno infatti promosso all’interno della scuola una raccolta di materiale scolastico, vestiti e giocattoli da donare alla Casa di Marta. Le famiglie e i bambini della scuola sono stati coinvolti nell’iniziativa e nel giorno di Santa Lucia hanno consegnato personalmente in Casa di Marta quanto raccolto.

Tutto ciò che viene donato è poi accuratamente smistato e controllato da molti volontari, che tutti i giorni, organizzati in gruppi, riescono a rispondere alle richieste di famiglie bisognose o associazioni del territorio. L’occasione di questa iniziativa è stata una nuova possibilità per far sperimentare la realtà della Casa di Marta e per far vedere di persona cosa significa mettere in atto opere di carità. Forse in Casa di Marta è davvero Natale tutti i giorni, se pensiamo alle parole di Santa Madre Teresa di Calcutta “E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano…E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro…”

