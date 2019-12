LIMBIATE – Si rifà il look la frazione di Pinzano, per la quale l’amministrazione di Limbiate ha stanziato circa 110 mila euro che serviranno per tre interventi da realizzarsi nelle prossima primavera.

Il primo cambiamento riguarda la via Modigliani, dove, nell’area accanto al parchetto poco frequentato, verrà inserito un parcheggio da 50 posti auto. L’intento è quello di dare un servizio ai residenti o a coloro che vanno in oratorio e, allo stesso tempo, di occupare una zona un ’bout isolata, quella del parchetto, che viene presa di mira da vandali e tossici. Oltre al parcheggio, verranno sistemate la segnaletica e l’illuminazione pubblica, e verrà riparata la scalinata del camminamento pedonale che conducono alla scuola di via Giotto.

L’amministrazione ha quindi deciso di realizzare qui, tra il nuovo parcheggio e il canale Villoresi, un’area attrezzata per i cani. Sul fronte viabilistico, in via XX Settembre, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Marconi e via Modigliani, è in previsione una pista ciclopedonale che andrà a collegarsi con quella esistente che arriva a Senago.

(nella foto: il parchetto di via Modigliani)