RESCALDINA – Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno in “trasferta” nella vicina Rescaldina per l’incendio di due autovetture ferme in parcheggio, in via Don Erasmo Valenti. A bruciare, questa mattina, una Smart ed una Hyundai i10: l’ipotesi è che l’incendio sia scaturito per cause accidentali dal vano motore di una delle vetture per estendersi poi all’altra, che era parcheggiata accanto.

Sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto sono quindi accorsi i pompieri, il cui tempestivo intervento ha evitato guai ancora peggiore, visto che lì vicino c’erano altre auto in sosta. Per l’intenso fumo i pompieri hanno dovuto anche indossare gli autorespiratori con le bombole per l’ossigeno. Il rogo, molto violento, è stato comunque spento rapidamente ma le utilitarie sono andate praticamente distrutte; resta solo la carcassa. Sul posto, per gli accertamenti, anche la polizia locale di Rescaldina.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco di Saronno)

18122019