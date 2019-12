SARONNO – I giovani del Saronno rugby proseguono la loro stagione, e lo scorso fine settimana sono stati impegnati nel raggruppamento di Cusago, ultimo impegno del 2019 per Under 8 ed Under 10.

Nel corso di una recente intervista durante la trasmissione “Match point” di Radiorizzonti, il presidente Raffaele Monteleone aveva fatto il punto della situazione, parlando delle attività societarie e delle prospettive: “Iniziativa nata dai genitori per fare giocare i propri figli, appassionati. Noi lavoriamo solo sul mini rugby, due categorie, dai bimbi di prima a quelli di quarta elementare, under 8 ed under 10. Siamo all’inizio della terza stagione sportiva”. Ha rilevato Monteleone: “Abbiamo iniziato su campetti in sintetico a Saronno, poi ci siamo spostati a Dal Pozzo e adesso allo stadio di via Biffi dove siamo presenti tutti i sabato mattina”. Arriverà in futuro anche una squadra “seniores“? Per il momento non è nei piani ma sicuramente lo è quello di seguire gli attuali tesserati nella loro “crescita” fa presente il dirigente.

18122019