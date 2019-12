RESCALDINA – Il pop-rock dagli anni Settanta ad oggi “senza spina”: è quanto propongono i Parsec sabato 21 dicembre. La storica formazione attiva tra le province di Milano e Varese è l’ospite musica dell’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina. La cover band presenta nel locale sottratto alla criminalità organizzata un repertorio internazionale con qualche puntata tra i rocker nostrani, il tutto rigorosamente in versione unplugged. La formazione si presenta infatti con due chitarre acustiche al posto delle elettriche e una tastiera maggiormente improntata all’utilizzo di sonorità pianistiche, oltre al basso e due voci soliste. La scelta del gruppo di prediligere la forma acustica delle esecuzioni ha portato a trovare un arrangiamento originale per autori del calibro di Elisa, U2, Morcheeba, Gloria Gaynor, Blink 182 e Depeche Mode. All’appello non mancano anche Bruce Springsteen, Coldplay, Malika Ayane, Everything But The Girl, Bob Marley, Jovanotti, Elvis Presley e Iggy Pop. Non manca il ritmo e un po’ di sana energia “elettrica”. Inizio alle 21.45; ingresso libero.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in Ati dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese 31 Rescaldina, telefono 0331297604, www.osterialatela.it.

