SARONNO – Appuntamento lunedì 23 dicembre con la sesta edizione di “Scambio di auguri con tè”, si tiene in piazza Libertà ed sarà la prima volta “by night”. Si tratta di una iniziativa spontanea promossa da privati cittadini. Entra nel dettaglio Gian Paolo Terrone, ambasciatore locale di Uzupis, la Repubblica degli artisti, che parteciperà all’evento.

Un’altra bellissima Iniziativa in Saronno! Versa il tuo tè caldo nella tazza personale dell’amico concittadino scambiando i reciproci auguri. Tutti insieme condividendo quest’occasione per rinnovarci i migliori auspici, siano essi di buon Natale e di buone feste, ciascuno secondo le proprie sensibilità, esattamente come avviene in ogni famiglia in cui sono presenti visioni differenti. Questo è il senso della partecipazione a questa iniziativa popolare. Sesta occasione annuale con un motivi veri per incontrarci. Sesta occasione per passare dal virtuale al reale dando a quest’ultimo aspetto, una volta tanto, la priorità sul resto e senza scuse. Sesta occasione per fermarsi un momento a riflettere su quello che è il nostro rapporto concreto con le persone: gli individui. Guardandoci negli occhi da singoli individui privati dei nostri titoli più o meno altisonanti, dei nostri attestati di valore, delle nostre qualifiche, dei nostri ruoli quotidiani. Sesta occasione per riconoscerci come appartenenti alla stessa comunità seppur ciascuno con pensieri, interessi, obiettivi e progetti diversi e perseguiti per il resto dell’anno con casacche dai variegati colori. Sestaoccasione per riaffermare la nostra più antica tradizione in questo particolare momento dell’anno che si tramanda sin dai primordi della comparsa dell’uomo e caratterizza l’arrivo della nuova luce. Sesta occasione per la comunità per valorizzare il doveroso rispetto delle diversità dei punti di vista, dei vari credo, dei vari interessi.

(foto: una immagine della precedente edizione)

