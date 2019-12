SARONNO – New entry in arrivo al comando di piazza Repubblica il sindaco Alessandro Fagioli ha deciso l’acquisto di due droni.

Si tratta di una novità assoluta per gli agenti che non a caso stanno iniziando un percorso formativo ad hoc in modo da sfruttare al meglio le potenzialità della nuova strumentazione rispettando tutte le normative del caso.

Ma come potrà essere usato il drone dai vigili saronnesi? Sicuramente in iniziative di controllo e monitoraggio del territorio a partire dalle aree verdi e delle aree dismesse per rilevare presenze abusive. Non bisogna dimenticare che per l’uso dei droni esistono precise limitazioni, esistono anche precise normative per questo gli agenti dovranno conseguire un patentino ad hoc, soprattutto per il “volo” in città. Difficile quindi che i dispositivi possano essere utilizzati durante eventi e manifestazioni ma potrebbero rilevarsi utili per rilevazioni sugli stabili di proprietà comunale, magari con problemi di stabilità o infiltrazioni. In molte città italiane sono stati usati per scoprire ed accertare abusi edilizi ma certo le potenzialità non mancano se anche Regione Lombardia li ha inseriti tra le dotazioni acquistabili con un finanziamento per i comandi di polizia locale.

Insomma l’operazione non è stata ancora presentata nei dettagli ma il potenziamento tecnologico del comando è un fronte su cui l’Amministrazione ha deciso di investire.