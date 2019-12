SARONNO – Trasporto eccezionale in arrivo sull’autostrada, che dovrà restare chiusa per consentirne il passaggio. Succederà venerdì 20 dicembre fra mezzanotte e le 3. Per quanto riguarda la A9 è prevista la chiusura dello svincolo di Uboldo-Origgio in direzione nord, possibilità alternativa, quella di uscire allo svincolo di Saronno.

Cosa succederà in autostrada – Per la A8 non si potrà entrare a Legnano in direzione sud (Milano), alternativa lo svincolo di Castellanza che rimarrà regolarmente aperto. Non altrettanto accadrà per lo svincolo con la A9 verso Como-Chiasso, unica possibilità alternativa lo svincolo di Castellanza sulla A8 e poi proseguire lungo la Saronnese per raggiungero lo svincolo di Saronno della A9, oppure scendere più a sud restando sulla A8 sino all’uscita di Lainate, rientrando poi in direzione di Varese.

Il trasporto eccezionale, un impianto industriale di grandi dimensioni, sarà scortato dai mezzi della polizia stradale, che si occuperanno della sicurezza.

(foto archivio: precedente trasporto eccezionale di passaggio nella zona)

18122019