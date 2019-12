LAZZATE – Auguri di Natale in lingua lombarda: questa è l’iniziativa di Andrea Monti, lazzatese, vice capogruppo della Lega al Pirellone, che per queste festività ha personalizzato una cartolina con un passo del Vangelo in brianzolo.

“La cartolina che ho deciso di spedire per queste feste natalizie – spiega l’esponente lombardo del Carroccio – è interamente scritta in lingua locale. Ho avuto l’idea di chiedere a Renato Ornaghi, autore del ‘Cammino di Sant’Agostino’, grande appassionato di cultura del territorio e traduttore di diversi testi di canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones in brianzolo, un aiuto per personalizzare questo biglietto. Grazie alla sua preziosa collaborazione ho potuto inserirvi un passo del Vangelo di Luca, interamente riscritto in lingua lombarda. Si tratta di un augurio autentico per un sereno Natale, ma anche di un auspicio per l’anno venturo. Nel 2020 spero vivamente si possano mettere in cantiere, anche a livello regionale, iniziative per rilanciare a valorizzare il brianzolo e più in generale tutte le declinazioni della lingua lombarda. A dispetto di chi storce il naso e inorridisce, personalmente ritengo che anche a scuola dovrebbero trovare un posto la storia e la cultura locale e, perché no, anche la nostra lingua”.

“Il modo di parlare infatti – conclude Andrea Monti – è lo specchio di ciò che siamo e affonda le sue radici nel passato più vero e autentico, rappresentando un patrimonio da salvaguardare e tramandare ai posteri”.

