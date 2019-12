UBOLDO – L’Uboldese da davvero sul serio ed ha convinto il saronnese Giorgio Calizzi a tornare dalla sue parti: dopo quattro stagioni in Promozione nella competitiva Olimpia, che d’altra parte si trova all’altro capo del Varesotto visto che fa base a Lavena Ponte Tresa, il forte difensore, classe 1986 e con trascorsi al Fbc Saronno ed alla Caronnese, ha deciso di accettare la corte di una società locale ed è entrato nella rosa dell’Uboldese del presidente Emilio Legnani.

Per l’allenatore Alberto Maestroni una iniezione di esperienza nel reparto della retroguardia: la squadra è in piena corsa per il salto di categoria e chissà che questo possa essere l’anno buono. Risultati ultimi turno andata, 15′ giornata: Accademia Vittuone-Gorla Maggiore 2-2, Besnatese-Base 96 Seveso 3-2, Morazzone-Amici dello sport 2-3, Sedriano-Magenta 1-4, Uboldese-Fagnano 3-1, Union Villa Cassano-Meda 0-3, Universal Solaro-Olimpia 1-0, Vighignolo-Gavirate 1-3. Classifica: Gavirate 31 punti, Besnatese 29, Meda 26, Base e Uboldese 24, Morazzone 23, Amici 22, Vighignolo e Sedriano 21, Magenta 20, Olimpia 19, Universal Solaro, Union Villa 18, Accademia Vittuone 15, Gorla Maggiore 13, Fagnano 4.

Matteo Romanò

(foto: a sinistra, il difensore Giorgio Calizzi)

19122019