SARONNO – “No, caro presidente”. Inizia così l’intervento del capogruppo del Pd in assemblea civica, Francesco Licata, riguardo alla convocazione del consiglio comunale nel mezzo delle festività di fine anno, che tanto sta facendo discutere. Licata replica al leghista Raffaele Fagioli, presidente del consiglio comunale.

“Ho preferito non dire nulla o quasi sulla convocazione il 28 dicembre, anche se la data mi era sembrata fin da subito improbabile. Nessun cattivo pensiero, ma solo la palese volontà di non voler recepire le altrui legittime richieste“. Licata esordisce così. E prosegue

Questa data ci fu annunciata prima dell’ultimo consiglio comunale quando fummo convocati in una sorta di pre consiglio e la motivazione addotta circa l’impossibilità a svolgere il consiglio prima di Natale (il 22 o 23 dicembre) fu l’assenza contemporanea sia del presidente Fagioli che del vice Davide Borghi e non il fatto che fosse l’antivigilia. Ricordo nitidamente questa circostanza e le obiezioni presentate dai consiglieri di opposizione (quindi tutti tranne i leghisti), perché sarebbe stato molto difficile partecipare se non impossibile, caddero nel vuoto inascoltate.

Nella riunione successiva dei capigruppo, citata da Fagioli, quella nella quale si istruisce l’ordine del giorno, alla richiesta di anticipare fu opposto nuovamente un secco no, con la medesima motivazione:assenza del presidente e vice. Ora, caro Presidente, che noi dobbiamo essere “cornuti ed anche mazziati” non è giusto. Personalmente sposteró anche i miei impegni personali per essere presente, ma che la data sia stata condivisa ed accettata non è purtroppo versione corretta degli eventi.

19122019