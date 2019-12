Origgio, un’ombra nel cortile del deposito Amazon. Preso l’intruso

ORIGGIO – Intrusione al deposito Amazon di Origgio: niente paura, non si è trattato dei ladri, e neppure del Grinch magari intenzionato a portarsi via i regali di Natale destinati ai saronnesi. Nel pomeriggio di ieri il personale in servizio ha però notato qualcosa di anomalo, un’ombra, veloce, che si spostava nel cortile. E alla fine si è giunti alla “identificazione”. Si trattava di un cane, un bel cucciolo entrato chissà come nell’area della “Amazon delivery station” di via Buozzi, quasi al confine con Uboldo ed alle spalle dello svincolo autostradale della A9.

Il docilissimo cagnolone si è fatto prendere con facilità ed è stato consegnato agli incaricati dell’accalappiacani di Somma Lombardo, che svolge servizio anche per molti Comuni della zona. Si sta cercando il proprietario, anche il tam tam sui social network dove è stata pubblicata la fotografia dell’animale.

(foto: il cane trovato a gironzolare nel cortile di Amazon a Origgio)

