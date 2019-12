Un Disaronno “personalizzato” per gli auguri di Natale

SARONNO – Il Natale 2019 ha un nome: il tuo stile! Disaronno, il liquore italiano più bevuto al mondo, ha realizzato una confezione davvero speciale in occasione delle prossime feste.

Un simbolo di Italian Style che continua a conquistare diverse generazioni in ogni Paese grazie al suo gusto unico e all’aroma inconfondibile… con un dettaglio in più: un’etichetta per fare gli auguri ‘su misura’!

Un’idea originale per poter personalizzare l’iconica bottiglia Disaronno con una dedica, un pensiero, un sorriso o una firma per rendere personale il proprio regalo.

Grazie alla sua straordinaria versatilità, infatti, sono moltissime le possibilità di gustare a casa le differenti sfumare di Disaronno: perfetto liscio o on the rocks, sorprendente all’interno di cocktail semplici, da preparare e condividere con gli altri, come il classico Disaronno® Sour, l’intramontabile Godfather o il nuovo Disaronno® Fizz.

L’Edizione Limitata sarà disponibile nelle principali catene da inizio dicembre.

Disaronno® è il liquore italiano più bevuto al mondo. Caratterizzato da un gusto originale e da un’inconfondibile aroma, s’impone sulla scena mondiale con una distribuzione in oltre 160 Paesi. La bottiglia di Disaronno dal design unico in vetro martellinato e dal tappo che le conferisce eleganza e modernità, è arricchita dall’etichetta dorata che ne valorizza lo stile contemporaneo. Disaronno® è un piacere da gustare non solo on the rocks ma anche nelle molteplici versioni mixate e nella contemporanea versione Disaronno Sour. Protagonista riconoscibile e versatile, rende unico ogni cocktail.

19122019