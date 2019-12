Airoldi: “C’è un nuovo patto per la salute ma l’ospedale di Saronno ne beneficerà con le scarse attenzioni della Giunta?”

SARONNO – “Due miliardi in più dal 2020 e 3,5 con il 2021 che si vanno ad aggiungere ai 4 miliardi previsti dalla legge di Bilancio. 2 miliardi per gli investimenti per l’edilizia sanitaria e l’aumento di 1,5 miliardi di quelli per l’ammodernamento tecnologico. Specializzandi già dal terzo anno nelle strutture sanitarie e la possibilità, su base volontaria, per i medici di rimanere in attività fino a 70 anni d’età”.

Sono le novità per la sanità pubblica da cui parte l’intervento dell’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi che torna, dopo Samuele Astuti ieri, a parlare nelle necessità di fondi del presidio saronnese.

“E’ una sanità pubblica che cambia finalmente registro quella che esce dal “Patto per la salute” e dalla legge di bilancio dell’attuale governo. Ma la sanità è questione gestita dalle regioni. E che l’Ospedale di Saronno ne possa in qualche modo beneficiare, è alquanto incerto. Anzi, visto le attenzioni che la giunta leghista ha fino ad ora riservato alla sanità cittadina, del tutto improbabile”.

(foto archivio)

20122019