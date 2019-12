Babbinbici, i Babbi Natale pedalano fra Rovello e Rovellasca

ROVELLO PORRO – Babbinbici 2019, grande succeso per l’evento che si è tenuto nei giorni scorsi nelle vie di Rovello Porro, con commenti entusiastici di partecipanti e cittadini che hanno assistito all’evento e si sono divertiti a fotografarlo.

La manifestazione è stata promossa dall’associazione Il Pozzo, in collaborazione con l’associazione Ortisti di Rovellasca e l’associazione Ave di Rovello Porro, e si è trattato della quinta edizione; appuntamento atteso soprattutto dagli amanti delle bici. Ritrovo in piazza Porro, tutti i bici possibilmente vestiti da Babbo Natale. Conclusione quindi a Rovellasca, con un goloso rinfresco in atmosfera natalizia al parco Burghè, alla pista da pattinaggio. Con l’arrivo della festività più attesa dell’anno tornano dunque anche le relative giornate a tema dedicate, al divertimento in famiglia e fra gli amici; diversi gli appuntamenti che sono previsti anche nei prossimi giorni.

(foto: alcuni momenti di Babbinbici 2019, anche questa quinta edizione è stata un grande successo)

20122019