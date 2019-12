Babbo Natale ha già fatto tappa all’asilo di Cogliate

COGLIATE – Visita di Babbo Natale all’asilo “Regina Margherita” di Cogliate: apprezzatissima la visita che è avvenuta ieri, alla scuola materna di via San Giovanni Battista. Dopo qualche momento di sorpresa quando se lo sono trovati davanti, i bimbi si sono stretti attorno al simpatico Babbo Natale, e non sono mancate le classiche foto ricordo.

E’ uno degli eventi che stanno contribuendo a portare il clima natalizio a Cogliate, dove anche l’albero di Natale ha fatto il bis: non uno ma due, perchè oltre a quello in centro al paese, un secondo ha trovato posto nella frazione di Cascina Nuova. Con le vicine Lazzate e Ceriano Laghetto, Cogliate è una delle località dove le festività natalizie vengono tradizionalmente festeggiate con tanti eventi ed iniziative per tutte le età.

(foto: due momenti della visita di Babbo Natale ai bambini dell’asilo di Cogliate; l’iniziativa è stata davvero apprezzatissima da tutti i bambini presenti)

