Bilancio, Pirellone approva nuove risorse per bando “Rinnova Veicoli”

MILANO – Approvato nella giornata di ieri emendamento della Lega al Bilancio di Regione Lombardia che incrementa le risorse a disposizione per il bando “Rinnova Veicoli 2019-2020”. Nel merito è intervenuto il primo firmatario e vice presidente della Commissione Trasporti, Andrea Monti di Lazzate.

“La misura ‘Rinnova Veicoli’ – spiega Andrea Monti – è stata studiata con la finalità di venire incontro alle esigenze dei nostri artigiani, liberi professionisti e in generale della parte produttiva della nostra Regione. L’obiettivo è quello di indirizzare al cambiamento dei veicoli maggiormente inquinanti, senza gravare in maniera eccessiva sulle tasche di chi fa impresa, conciliando le esigenze di rispetto dell’ambiente con le altrettanto importanti istanze dei nostri cittadini. L’emendamento da me proposto potenzia, con circa 3 milioni e 500 mila euro, una misura di successo, lungimirante e che viene incontro alle attività produttive della nostra regione, in maniera pragmatica e senza farsi abbagliare da ideologie miopi o dalle mode del momento”.

