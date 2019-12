GERENZANO – Lunedì 23 dicembre alle 20.45 a Gerenzano, Come ogni anno, l’oratorio San Filippo Neri metterà in scena la Rievocazione della Natività attraverso un presepe vivente ed itinerante che vedrà la partecipazione di tutti i bambini, ragazzi e giovani dell’oratorio.

I preparativi fervono già da qualche settimana anche perchè l’attenzione ai dettagli sarà parte dell’appuntamento che da sempre riusce ad emozionale residenti, gerenzanesi e chi arriva da fuori per assistere alla rievocazione.

Dalle 20,15 sarà possibile visitare le varie botteghe allestite in piazza della chiesa, la Sacra Rappresentazione partirà invece alle 20.45 dall’asilo Carlo Berra in piazza XXV Aprile. “Rivivere ciò che è realmente accaduto più di 2000 anni fa in un luogo sperduto della Palestina – spiegano gli organizzatori gerenzanesi – è il modo più vero e più bello per ricordare a tutta la comunità perché ci scambiamo gli auguri a Natale. Gesù è nato per accompagnare l’uomo nel suo cammino. Vi aspettiamo numerosi. Buon S.Natale!”

(foto archivio)

20122019