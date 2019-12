SARONNO – Era così ubriaco che pur essendo andato in pronto soccorso per chiedere aiuto riusciva solo a dare in escandescenza urlando senza che il personale riuscisse a calmarlo. Solo l’arrivo dei carabinieri ha risolto l’impasse creata da un minorenne tunisino mercoledì sera in pronto soccorso.

Quasi certamente la serata era iniziata con il giovane che alza un ’bout troppo il gomito, malgrado la sua giovane età. Non a caso è finito al pronto soccorso con un atteggiamento tanto aggressivo, anche se solo a parole, che il personale ha richiesto aiuto ai carabinieri.

Erano le 23 quando il 17enne tunisino è stato preso in consegna dai militari al termine di una sfuriata al pronto soccorso. Come ricostruito dai militari il ragazzo si è limitato ad urlare col personale ma con una tale animosità e con una voce così alta che a medici e infermieri che non riuscivano a calmarlo non è rimasto altro da fare che chiamare le forze dell’ordine. Anche per garantire la giusta calma agli altri pazienti. I carabinieri l’hanno preso di consegna, l’hanno identificato e quindi l’hanno affidato ad una casa di pronta accoglienza.

