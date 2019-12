SARONNO – Missione compiuta per i volontari oratoriani e parrocchiali che hanno predisposto l’abituale, grande presepe della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo: negli abituali orari di apertura del tempio sacro sarà dunque possibile osservarlo.

E’ stato come sempre allestito in un angolo della chiesa ed è di dimensioni notevoli, con la ricostruzione di una piazza, con tanto di cielo artificiale, e case appositamente realizzate in modo artigianale. Si sono poi aggiunte una serie di nuove statuite acquistate per l’occasione. Di sicuro saranno in tanto a voler visionare l’opera del gruppo di giovani e meno giovani che lo hanno predisposto nelle ultime settimane, lavorando in ogni ritaglio di tempo libero e soprattutto di sera ed in orario notturno per fare in modo che fosse pronto per tempo. E anche questa volta ce l’hanno fatta.

(foto: alcuni dei volontari che hanno realizzato il presepe della chiesa prepositurale, davanti alla loro “creazione”)

