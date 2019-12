SARONNO – “Essere medici è una vocazione, è una missione che avete deciso di intraprendere”. Con queste parole, riprese dal libretto degli auguri natalizi dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, si è aperta l’omelia di Monsignor Armando Cattaneo. Il prevosto di Saronno, infatti, ha celebrato oggi pomeriggio la messa in ospedale per i medici, gli infermieri e tutti gli inservienti al fianco di don Vincenzo Bosisio, cappellano dell’ospedale.

“Ringrazio per l’invito e per questa celebrazione – ha proseguito Monsignor Cattaneo – non so se si svolgesse tanti anni fa ma nel recente passato rappresenta una novità. Ogni medico credente conosce l’importanza di essere sostenuto dalla preghiera. Siamo a conoscenza delle nostre fragilità e dei nostri limiti, la cosa fondamentale è prendersi cura di sé stessi. Non soltanto dal punto di vista professionale ma anche dal lato personale”.

Monsignor Cattaneo, parlando poi delle letture, ha lanciato un messaggio anche riguardo gli stranieri (dal libro di Rut) e sulla nascita di Giovanni Battista: “Ancora non aveva parlato e già c’era tanto entusiasmo attorno a lui. Questo perché ogni persona rappresenta un messaggio perché esiste. Vale anche per voi medici, l’importanza di capire i messaggi che vi danno le persone malate e che cercano conforto in voi”.

(in foto: un momento della liturgia)

