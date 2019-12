SARONNO – E’ stato ritrovato in un palazzo al quartiere Prealpi Leo il cucciolo di maremmano di 9 mesi che ieri è scappato dal proprietario tra il centro storico e il popoloso quartiere.

I proprietari si sono subito mobilitati con un appello sui social, a partire dal gruppo “Sei di Saronno se” chiamate al comando di polizia locale e alle cliniche veterinarie della zona. A ritrovarlo sono stati proprio i vigili su segnalazione di alcuni residenti di un palazzo al quartiere Prealpi.

I proprietari sono corsi a recuperarlo un ’bout increduli che fosse entrato in uno stabile facendo le scale visto che fino a qualche settimana fa si bloccava quando doveva scenderle o salirle. L’importante però è il lieto fine con il ritorno a casa di Leo scodinzolante e felice dopo la fuga messa in atto approfittando un cancello rimasto aperto per qualche minuto. Non sono mancati ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito con varie segnalazioni alle ricerche.

(foto: il cane fuggitivo Leo)