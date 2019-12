Saronno, fuga “da film” in via Diaz ma i carabinieri bloccano lo spacciatore

Saronno, fuga “da film” in via Diaz ma i carabinieri bloccano lo...

SARONNO – Ha cercato di “seminare” i militari entrando in un locale, rovesciando qualche tavolo e sedia per metterli tra sé e i tutor dell’ordine. In realtà il trucco “da inseguimento nei film” non ha funzionato e i carabinieri l’hanno bloccato.

Così è stato fermato, nella serata di mercoledì, un marocchino 29enne senza fissa dimora, irregolare e nulla facente. Tutto è iniziato quando i militari, impegnati in alcuni pattugliamenti, hanno deciso di effettuare un controllo sullo straniero che invece di collaborare si è dato alla fuga. E’ stato bloccato all’interno del bar dopo un breve inseguimento. E’ stato subito perquisito addosso aveva 21,7 grammi di hashish e così è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Non solo quando comparirà davanti all’autorità giudiziaria dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. L’hashish è stata ovviamente posta sotto sequestro. Grande curiosità tra gli avventori del bar e i passanti di via Diaz che hanno seguito tutte le fasi del fermo dall’inseguimento al momento in cui lo straniero è uscito dal locale scortato dai militari.

(foto archivio)