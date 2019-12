Tombolata di Natale Enpa, un successo pensando agli animali

SARONNO – Successo, come sempre nelle precedenti edizioni, per la tombolata pre-natalizia della sezione saronnese dell’Enpa, l’ente nazionale per la protezione degli animali. L’appuntamento, con tanti premi in palio, si è tenuto nei giorni scorsi all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario.

Per attivisti e sostenitori del gruppo una occasione per ritrovarsi, divertirsi, e per scambiarsi gli auguri di Natale, e per molti anche l’opportunità di portare a casa i premi in palio. Come detto, anche stavolta si è registrata una buona partecipazione e per l’Enpa locale è stata una proficua occasione di auto-finanziamento, come di consueto i fondi raccolti saranno poi devoluti alle molteplici attività associative che vengono svolte sul territorio, per informare e sensibilizzare sui tema dei diritti e della tutela degli animali, per soccorrere e nutrire animali in difficoltà. L’Enpa di Saronno ha sede nel piano seminterrato del complesso scolastico “Ignoto militi” di via Antici, in centro città.

(foto: alcuni momenti della tradizionale tombolata pre-natalizia della sezione saronnese dell’Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali)

