SARONNO – Da domani per tre giorni, sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 dicembre, sarà attivo in città l’amatissimo trenino per bimbi. “E’ una proposta che ci hanno chiesto in molti – spiega l’assessore al Commercio Paolo Strano – i bimbi, i nonni e le famiglie apprezzano molto questa soluzione e quindi con il Duc abbiamo deciso di riproporla”.

Il trenino di Natale sarà attivo tutto il giorno dal 21 al 23 dicembre dalle 10.30 alle 19.30 (con pausa dalle 12.30 alle 15)

Il percorso ricalcherà quello degli ultimi anni ecco qui il “giro” e le fermate: via Miola (piscine) – FERMATA, via Roma, piazza Libertà – FERMATA,via Portici, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia – FERMATA, via Verdi, via San Giuseppe – FERMATA, corso Italia – intersezione tratto via San Giuseppe, piazza Cadorna – FERMATA, via Cantore, via Carcano, corso Italia, piazza Libertà – FERMATA, via Padre Luigi Monti, via Pellico, piazza Borella, via Manzoni, via Marconi, via Miola, via Miola angolo via Bergamo – FERMATA.

(foto di Armando Iannone del passato trenino di Natale)