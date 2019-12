SARONNO-CARONNO PERTUSELLA – Il weekend di serie B regala un altro derby varesino nel girone A: dopo la Pallavolo Saronno, questo sabato tocca alla Rossella ETS Caronno Pertusella affrontare lo Yaka Volley di Malnate, 2º in classifica e reduce da una vittoria al tie-break ai danni dei ragazzi di Gigi Leidi. Gli Amaretti, invece, avranno un giorno in più per preparare la delicata sfida di domenica pomeriggio in casa della Sant’Anna TomCar, formazione piemontese in piena zona retrocessione.

I ragazzi di Massimo Lualdi cercano la quinta vittoria consecutiva e il sorpasso in classifica proprio sui giovani varesini di Alessandro Mattiroli, che in questo momento si trovano avanti rispetto ai gialloblù di un solo punto (match visibile sulla pagina Facebook di Caronno Pertusella). La Rossella ETS è reduce da una entusiasmante vittoria al 5º set con la PVL Ciriè, confezionando la rimonta perfetta dopo lo svantaggio iniziale di 2 set a 0. Dalla Rossella ETS ci si aspetta quindi la consueta prova di carattere, cercando di sfruttare al meglio l’effetto del PalaCaronno pronto a farsi sentire più fragoroso che mai. Tra le altre cose, prepara il debutto casalingo anche Federico Moro, rinforzo in posto 4 ufficializzato a inizio settimana dalla società gialloblù.

Da una sfida tra formazioni ad alta quota passiamo al match da bollino rosso per la Pallavolo Saronno, che dopo aver conquistato 4 punti nelle 2 partite vuole definitivamente abbandonare le sabbie mobili della classifica. Il periodo di forma – nonostante la sconfitta contro lo Yaka Volley – è buono, e la trasferta contro la Sant’Anna TomCar offre agli Amaretti l’occasione di allontanare le difficoltà di inizio stagione e farsi abbracciare da quella serenità fondamentale per lavorare bene in palestra.

