Calcio serie D, ultima uscita 2019 della Caronnese, per stare in alto

CARONNO PERTUSELLA – Ultimo match dell’anno in casa rossoblù domenica con inizio alle 14.30, il mister della Caronnrse Roberto Gatti convoca diciotto giocatori per la partita in trasferta contro il Ghivizzano Borgoamozzano, incontro che i varesotti vogliono vincere, in palio la possibilità di chiudere il 2019 davvero ai vertici della classifica del campionato di serie D.

Per la gara Gatti ha dunque chiamato i portieri Andrea Porro e Alberto Circio; i difensori:l Alessandro Curci, Andrea Galletti, Maurizio Cosentino, Alessandro Vernocchi, Raffaele Silvestre, Felice Taccogna; i centrocampisti: Andrea Battistello, Matteo Meruzzi, Michele Di Prisco, Andrei Tanasa, Tommaso Putzolu e gli attaccanti Federico Corno, Michele Scaringella, Pierangelo Tarantino, Daniele Rocco, Daniele Giovanni

Sorrentino.

È la 17′ giornata di ritorno, arbitro Domenico Leone di Barletta , assistenti Marat Fiore di Genova e Benedetto Torraca di La Spezia. Serie D, 16′ giornata – Bra-Lucchese 0-1, Caronnese-Casale 3-3, Fossano-Savona 1-2, Lavagnese-Real Forte 0-1, Prato-Chieri 2-0, Seravezza-Ligorna 2-2, Vado-Borgosesia 2-2, Verbania-Sanremese 0-3, Fezzanese-Ghivizzano 2-2. Classifica: Sanremese 30 punti, Prato 29, Lucchese 28, Caronnese, Casale e Fossano 25, Real Forte 24, Chieri 23, Savona e Fezzanese 22, Borgosesia e Seravezza 20, Ghivizzano 17, Verbania e Bra 16, Ligorna 15, Vado 14, Lavagnese 11.



Marco Gentile

21122019