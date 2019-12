Calcio, tempo di Christmas party per l’Uboldese

UBOLDESE – Christmas party anche per l’Uboldese. Grande partecipazione alla festa della società calcistica locale presieduta da Emilio Legnani. “Ringraziamo il nostro vice presidente nonché assessore Carlo Copreni Carlo, il nostro direttore sportivo Claudio Rocchio ed il direttore generale Massimo Colombo. Naturalmente i nostri allenatori, atleti e dirigenti e tutti i nostri genitori per questo bellissimo evento! Insieme si cresce, nsieme si può!” Lo sottolineano di responsabili del club sportivo di Uboldo. L’appuntamento si è svolto nel tardo pomeriggio dell’altro giorno alla “Casa dei talenti” di via per Origgio.

Oltre ad una formazione maggiore che milita in Promozione, ed attualmente veleggia in zona playoff, il club dispone di un ampio settore giovanile, riferimento per i ragazzi del paese e non solo. Classifica Promozione: Gavirate 31 punti, Besnatese 29, Meda 26, Base e Uboldese 24, Morazzone 23, Amici 22, Vighignolo e Sedriano 21, Magenta 20, Olimpia 19, Universal Solaro, Union Villa 18, Accademia Vittuone 15, Gorla Maggiore 13, Fagnano 4.

(foto: un paio di momenti della riuscita Festa di Natale dell’Uboldese calcio)

