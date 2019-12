Caronno, Saronno, Cislago e Cogliate: black out, allagamenti e rami caduti. Tutti i danni del maltempo

SARONNO – CARONNO – COGLIATE Il maltempo che ieri sera ha imperversato in città ha provocato non pochi problemi in tutto il Saronnese. La situazione più critica a Caronno dove a causa di un guasto di una cabina Enel si sono registrate interruzioni della fornitura di corrente elettrica a macchina di leopardo. Il problema è durato anche per 4 ore ed ha interessato anche la periferia saronnese a partire da cascina Colombara.

Diversi i problemi pratici come i cancelli bloccati, semafori in tilt e allarmi che suonavano no stop. Molte le segnalazioni anche sui social. Buio pesto anche nello scalo ferroviario di Saronno sud. La situazione è tornata alla normalità solo a tarda notte. Le situazioni più critiche tra via Colombo e via Pellico. Nubifragio anche a Cislago tantissima pioggia che ha invaso la piazza e reso difficile persino il recupero di Seconda categoria del Cistellum.

Ma non solo. Problemi sono stati causati anche dal forte vento che ha spazzato via diversi rami a Cogliate in via Leopardi e al parco Salvo D’Acquisto.

(Foto da fb e dei nostri lettori)