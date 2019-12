Informazione redazionale

SARONNO – Domenica 15 dicembre si è inaugurato a Saronno il Centro Benessere “IRIS BEAUTY di ANNA”. Grande affluenza di pubblico impreziosita dalla presenza dell’Assessore al Commercio del Comune di Saronno, dott. Paolo Strano.

L’Assessore dott. Paolo Strano ha dato il via all’inaugurazione del Centro con il taglio del nastro.

Il Centro Benessere “IRIS Beauty di Anna”, unico nel suo genere, è guidato dalla titolare Anna Maria D’Angelo che ha presentato le sue innovative ed esclusive apparecchiature, tra le più evolute nel settore, utili a soddisfare ogni tipo di inestetismo di Viso e Corpo, garantendo risultati di tipo medico, grazie anche al supporto di prodotti “Cosmeceutici”.

Anna Maria D’Angelo, dal Curriculum di grande rispetto e con trentennale esperienza, è stata titolare di cattedra Regionale Lombarda in Estetica, Riflessologia Plantare e Naturopatia. Nella sua attività è affiancata da esperte e fidate collaboratrici.

In IRIS potrai scegliere trattamenti di Bellezza e Benessere di concezione SPA con programmi specifici per il viso, per qualunque tipo di pelle, trattamenti rimodellanti per un corpo perfetto, sapienti manualità per rilassare i muscoli contratti e migliorare la circolazione.

La Filosofia di IRIS è che il Benessere della Cliente è l’obiettivo primario di ogni nostro Trattamento.