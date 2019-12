SARONNO – SARONNESE – GROANE – Il nubifragio che nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri 20 dicembre si è abbattuto sul Saronnese e sulle Groane ha provocato diversi danni, oltre al black out partito da Caronno Pertusella e che ha lasciato al buio la periferia di Saronno per oltre quattro ore.

A Saronno, un albero è caduto davanti al padiglione Borella, all’interno del cortile dell’ospedale cittadino, e un’altra pianta è caduta in via F.lli Cervi al Matteotti. Sempre un albero, ma di grandi dimensione, si è abbattuto su uno dei sentieri del parco Salvo d’Acquisto in via Carlo Porta.

In via Pietro Micca si è invece staccato un pezzo di un telaio che è finito su una Fiat Panda parcheggiata, danneggiandola.

Nelle Groane, a Cogliate il forte vento ha trascinato pesanti rami in via Leopardi, mentre a Limbiate si è verificato, sempre a causa del forte vento, un parziale crollo del tetto del rifugio per cani di via Gorky. Infine, a Solaro, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Saronno-Monza per un cedimento stradale in via Vallone.

21122019