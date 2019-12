Oggi “PierodaSaronno racconta” il marmot

SARONNO – Questa settimana Piergiuseppe Vellini della web tv PierodaSaronno ha voluto condividere con i lettori della nostra testata una chiacchierata con ricetta visto che con Angelo De Micheli prepara il tradizionale dolce saronnese, marmot.

La rubrica “PierodaSaronno racconta” ogni giovedì mattina propone ai nostri lettori un video realizzato dalla web tv guidata da Piergiuseppe Vellini. Tutto è iniziato nel 2003 e in questi 16 anni il materiale raccolto, con duro lavoro con tanta passione e dedizione, è davvero numeroso, ricco e vario. Grazie alla disponibilità della storica web tv ilSaronno potrà riproporre momenti culturali, ricordi e immagini della comunità saronnese. “Siamo entusiasti di questa collaborazione – spiega la direttrice Sara Giudici – per chi vive la città la presenza e i video di Piero da Saronno sono un must e per noi, giovane testata online, la possibilità di condividere con il nostro pubblico momenti che hanno fatto la storia, la tradizione ma anche la quotidianità della nostra città è stata un’occasione unica che siamo lieti di non esserci fatti scappare”.

