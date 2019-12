LIMBIATE – Ancora tante iniziative fino alla vigilia di Natale a Limbiate e nelle frazioni, dove quest’anno l’organizzazione degli eventi promossi dall’amministrazione con le associazioni ha avuto il coordinamento della Pro Loco.

Tanto divertimento lo scorso weekend con il trenino di Babbo Natale (nella foto) che ha fatto il giro dei quartieri, in un percorso lungo le luminarie allestite in città, che quest’anno hanno raddoppiato di numero rispetto alle ultime edizioni.

L’appuntamento di gala è per questa sera, alle 20.30, con il concerto “Note di Natale” al teatro di via Valsugana: sarà l’Orchestra Filarmonica Città di Limbiate ad esibirsi in musiche natalizie.

Domani 22 dicembre, slitta gonfiabile e tante attrazioni in piazza Aldo Moro, che si trasforma per un giorno, dalle 10 alle 19, nella piazza di Babbo Natale. Alle 16 è prevista la Chistmas Area, con uno spettacolo di danza acrobatica.

