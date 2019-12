Via Varese, con un cantiere a tempo di record, Saronno Servizi risolve l’emergenza idrica

SARONNO – Sono stati ancora una volta provvidenziali l’esperienza e l’abilitá degli operai di Saronno servizi che in meno di una giornata di lavoro hanno risolto una maxi perdita che ha lasciato senz’acqua alcune abitazioni e attività.

Il problema si è registrato oggmi nella tarda mattinata di sabato 21 dicembre quando alcuni residenti hanno contattato la polizia locale e l’ex municipalizzata che si occupa della rete idrica per una maxi perdita all’altezza del civico 92.

Vista la gravità della situazione con un sopralluogo i tecnici hanno preso uomini e mezzi ed hanno iniziato gli scavi per le riparazioni. Sul posto traffico difficoltoso per mantenere libera la zona di cantiere.

Da Saronno Servizi spiegano che cali di pressione nell’erogazione dell’acqua ed uno stop del servizio saranno possibili nell’area a ridosso del cantiere. Come detto gli operai hanno lavorato no stop per l’intera giornata e poco prima delle 1730 hanno realizzato il primo test. Così, visto che tutto funzionava alla perfezione, l’acqua è tornata nell’intera via Varese (mettendo fine ai disagi) e il cantiere è stato chiuso ponendo fine al traffico.

(foto archivio)