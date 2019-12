A Misinto arriva con gli elfi in moto Babbo Natale

MISINTO – E’ tutto pronto per il Natale in piazza di Misinto, in programma per questo pomeriggio, a partire dalle 14.30 in piazza Statuto.

L’amministrazione comunale, insieme a tante associazioni locali, invita tutti a vedere babbo natale che arriva in piazza a bordo di una moto e scortato dagli amici elfi. Le associazioni offriranno una merenda e un rinfresco e proporranno animazione per i bambini e spettacoli natalizi, con l’esibizione dei gruppi sportivi di karate e danza.

In piazza sarà allestita anche un’area gioco per i più piccoli.

