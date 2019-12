Basket C Gold: vittoria pazzesca della Imo Saronno su Busto, eroico Politi

SARONNO – Epico incontro della Imo Robur Saronno al centro Ronchi di via Colombo contro Busto Arsizio, gara di vertice del campionato di basket maschile di serie C Gold. Epico innanzitutto Politi: per lui ad inizio partita ferita alla testa. Va in ospedale, si fa mettere i punti e torna al terzo quarto.

Finale al cardiopalma: a +1 per la Imo bomba di Gurioli per il +4. Nell’insieme, come dicono i dirigenti saronnesi “vittoria pazzesca di Saronno contro la capolista Busto per 75-73! Bravissimi tutti, oggi meritano ognuno una citazione: gli assist di Mariani, la ferita di Politi, il playmaking di Santambrogio, i contropiedi di Clementoni, le bombe di Gurioli, l’energia di Gorla, l’utilità di Tresso, la tripla del capitano Leva e i rimbalzi di Quinti”.

21122019