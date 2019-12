Calcio femminile: nella gara “natalizia” le Azalee si regalano una vittoria

GALLARATE – Azalee-Pinerolo 2-0:

nella partita “natalizia” di serie C le Azalee si regalano un importante vittoria contro un buon Pinerolo. Partono forti le gallaratesi che si creano già nei primi minuti tre ottime palle gol ma prima Cassataro per due volte e poi Brazzarola davanti al portiere sprecano incredibilmente. Col passare dei minuti si fanno vive anche le piemontesi ma trovano la solita Mazzon a chiudere la porta con due grandi interventi.

La partita continua con un sostanziale equilibrio quando al 35″ Brazzarola scende sulla fascia destra palla al piede e sfodera il suo colpo preferito, il “tiro-cross” e la palla va ad insaccarsi sotto la traversa sul secondo palo, 1-0! Anche dopo il gol il copione non cambia e allo scadere del primo tempo, Vischi prende palla sulla trequarti, decide di bersi tutta la difesa ed in area fa partire il tiro e anche complice di una deviazione, la palla si insacca in rete per il 2-0! Finisce così dopo pochi minuti il primo tempo. La ripresa vede la squadra ospite pressare con più insistenza per cercare di raddrizzare la partita, chiudendo per lunghi tratti le Azalee nella propria metà campo ma impensierendo seriamente soltanto una volta le rossoblu con un’imbucata in area che mette a tu per tu l’attaccante davanti al portiere ma il grido di gioia per i tifosi avversari rimane strozzato in gola per l’ennesima super parata di Mazzon. Si può segnalare solo qualche ripartenza per la squadra di mister Prestifilippo senza però grandi sussulti. Adesso solo pochi giorni per rilassarsi perché si tornerà in campo già il 5 gennaio contro la Juventus Torino.

Le Azalee hanno schierato Mazzon, Maschio (Meraviglia 22st), Del Raso, Peripolli, Galletti, Cassataro, Di Lascio, Masciaga, Vischi, Brazzarola, Magatti (Seghetto 22st). All. Prestifilippo.

22122019