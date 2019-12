Calcio, Muzzupappa e Bonfrate del Fbc Saronno stendono l’Aurora

ROVELLO PORRO – Il Fbc Saronno si diverte e segna due gol all’Aurora Cantalupo, al comando della classifica nel suo girone di Prima categoria. È finita appunto 2-0, questo l’esito della amichevole che si è svolta ieri al centro sportivo di largo dello Sport a Rovello Porro. Una sgambata per tenersi in forma in vista dei prossimi impegno ufficiali ed in questo periodo di pausa natalizia. “La palla girava bene sul sintetico di Rovello Porro, sono soddisfatto della prova della squadra” le parole dell’allenatore saronnese, Gianpaolo Chiodini.

Un Aurora, di converso, apparsa un poco sottotono nel primo tempo, e che ha mostrato poco sul piano del gioco e palleggio. Invece l’Aurora ha mostrato tanto possesso difensivo e ha poi puntato soprattutto sui lanci lunghi. A segno per il Saronno Muzzupappa e Bonfrate. Anche gli amaretti sono impegnati nel campionato di Prima categoria, veleggiano in zona playoff, ma in un girone diverso rispetto all’Aurora.

