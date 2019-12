Calcio serie D, con Sorrentino la Caronnese vola

BAGNI DI LUCCA – Ultima partita del 2019 per la Caronnese di mister Roberto Gatti, oggi protagonista di una lunga trasferta toscana, ospite del Ghivizzano. Lo stadio delle Terme è ai limiti della praticabilità a causa del maltempo degli ultimi giorni ma il tempo soleggiato di oggi dovrebbe aiutare a mitigare il terreno particolarmente fangoso. Ore 14.30, si parte. Al 2′ a seguito di calcio d’angolo di Bartolini tocca a Dell’Orfanello da fuori area calciare alto sopra la traversa rossoblù. All’11’, dopo una mischia in area, Nottoli dal limite impegna Porro alla facile parata. Non è decisamente il campo migliore della Caronnese, abituata ad esprimere bel gioco al Comunale ma i rossoblù si sanno adeguare.

Fabrizio Volontè

Ghivizzano-Caronnese 0-1



GHIVIZZANO: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Aprile, Brusacà, Benedetti, Fomov, Bartolini, Felleca, Nottoli, Bagatti. A disposizione: Scatena, Francescangeli, Del Re, Viti, Subbicini, Simoni, Papi, Canessa, Berra. All. Fanani.



CARONNESE: Porro, Taccogna, Curci, Cosentino, Tarantino, Tanasa, Putzolu, Di Prisco, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disposizione: Circio, Galletti, Crispo, Vernocchi, Silvestre, Rocco, Battistello. All. Gatti.



Arbitro: Leone di Barletta (Marat di Genova e Benedetto di La Spezia).



Marcatori: 14′ pt Sorrentino (C).





22122019