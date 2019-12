Cao: “Grazie agli sponsor, ai commercianti e al Comune per gli eventi di Natale”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Adelmo Cao in merito alle iniziative natalizie saronnesi.

Il bel tempo ed il trenino fanno capolino a Saronno, per la gioia dei bambini e degli adulti. Fra i tanti eventi già visti a Saronno (presepe vivente, zampognari, casa di Babbo Natale e la slitta i 2 Babbo Natale la piazza Libertà con le immagini sacre sulla faccia e l’albero, come tradizione vuole illuminato per la gioia di tutti e le luminarie a portare “luce” per le vie dello shopping) da venerdì abbiamo il trenino, festoso e gratuito per tutti sino a domenica compresa.

Tutto questo grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto con tutti i commercianti dello shopping di Saronno che hanno supportato i costi degli eventi tutti e delle luminarie. Un grazie al comune di Saronno che si è fatto carico dell’albero di Natale e delle “luci” sul sagrato. Gli altri costi sono stati totalmente coperti e pagati con la regia del Duc, del cui direttivo faccio parte assieme a Luca e Roberta e con la fattiva partecipazione dell’assessore al commercio Paolo Strano.Un grazie al corpo dei vigili di Saronno per la loro paziente presenza.

Infine da parte del Duc, un augurio di buone feste natalizie ai saronnesi e ospiti tutti.