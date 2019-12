CISLAGO – Appuntamento nella centralissima piazza Toti di Cislago domenica 22 dicembre per gli “Auguri in piazza” con il Corpo musicale cislaghese, il Santa Cecilia. Dalle 15 buona musica e la possibilità di un saluto in vista del Natale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cislago assieme alla banda musicale locale. “I nostri musicisti avranno il piacere di augurare buone feste in musica a tutta la popolazione” rimarca l’assessore comunale alla Cultura, Marzia Campanella.

Si tratta di uno dei molti eventi destinati ad animare i giorni di vigilia di Natale a Cislago, organizza da Comune, parrocchie, associazioni e gruppi locali. Sinora, ce n’è stato davvero per tutti i gusti; un programma ricco e variegato in grado di soddisfare il “palato” di grandi e piccini. Fra le occasioni di divertimento, quelle offerte della pista di pattinaggio che è sorta proprio in piazza Toti, ormai è una tradizione.

(foto: un precedente evento musicale nella zona del Saronnese)

