SARONNO – E’ stata beccata dalla polizia locale di Saronno la donna che usava impropriamente un pass dei disabili rilasciato in altro comune.

E’ accaduto l’altro giorno in centro cittadino, dove la 55enne saronnese aveva posteggiato la sua auto su uno stallo riservato ai disabili esponendo il contrassegno. Gli agenti stavano effettuando i controlli in centro e hanno visto la donna salire in macchina: fermata, la donna non ha potuto nascondere l’evidenza e ha ammesso che non solo il pass, non scaduto, non era intestato a lei ma al padre, ma anche che il padre era morto di recente. Da qui, la sanzione nei suoi confronti e la segnalazione al comune di residenza del padre, che aveva rilasciato il pass: quest’ultimo potrà perseguire la donna con ulteriori provvedimenti amministrativi.

Quella di posteggiare l’auto impropriamente sugli stalli riservati ai disabili è un’abitudine incivile: qualche settimana fa, il nosto artista saronnese Antonio Marciano aveva lanciato un appello sui social sollecitando responsabilità e controlli.

22122019