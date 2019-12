SARONNO – Fbc Saronno, si annuncia un girone di ritorno nel segno della rincorsa alla vetta. L’allenatore Gianpaolo Chiodini ha grinta da vendere, obiettivo nella pausa invernale (sono in arrivo un paio di amichevoli, all’inizio dell’anno nuovo) è quello di trovare i migliori sincronismi con gli ultimi arrivati, quello giunti in biancoceleste con il mercato dicembrino, dall’attaccante Muzzupappa al centrocampista Porchera ex Castellanzese.

“Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, ed essere pronti ad approfittare di eventuali rallentamenti della capolista Lentatese – rimarca Chiodini – Peccato per l’occasione persa nell’ultima di andata contro il Rovellasca, vincendo ci saremmo fatti sotto e portati a sole tre lunghezze, e invece abbiamo perso. C’è tutto il girone di ritorno per rifarci, sicuramente ci proveremo, non lasceremo niente di intentato”. Classifica: Lentatese 35 punti, Rovellasca e Bovisio 33, Guanzatese e Fbc Saronno 29, Tavernola 24, Menaggio e Ceriano 19, Esperia Lomazzo e Portichetto 18, Salus Turate 17, Ardita 14, Montesolaro 12, Faloppiese 11, Hf Calcio 10, Real 6.

22122019