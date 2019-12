Omicidi in corsia, la difesa dei coimputati

SARONNO – Proseguono le udienze che vedono imputati i colleghi di Leonardo Cazzaniga.

L’avvocato dell’ex primario del pronto soccorso di Saronno, nella sua arringa ha così replicato: “Perché il mio assistito avrebbe dovuto avere la percezione di un’eventuale eutanasia? I verbali dicevano altro. Come si può sostenere che avesse competenze in materia di anestesia e rianimazione? – e continua – Il pronto soccorso non è un reparto ma un servizio, è un altro mondo rispetto al resto dell’ospedale. Nell’urgenza si applicano al meglio le conoscenze per contrastare un’emergenza”.

Ieri è stato poi il turno delle difese del direttore medico di presidio, e del membro della commissione istituita dal direttore medico sulla vicenda.

Gli avvocati del direttore hanno sostenuto che il suo ruolo era di “gestisce le persone, non cura i pazienti. Le sue responsabilità sono rilevanti ma non hanno attinenza alla somministrazione di terapie. Non era quindi in grado di fornire un giudizio corretto e autonomo del Protocollo Cazzaniga”.

21122019

(una foto del processo)