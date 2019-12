Pallanuoto: Omnia perfetta per una partita e mezzo

Treviglio-per le file dell’Omnia Sport scendono in acqua entrambe le formazioni, sia gli under 14 che gli under 16. I primi affrontano a testa alta una delle squadre più forti del campionato, Locatelli Genova. Ottimo l’approcio alla gara di Caronno che subisce la prima rete solo allo scadere del primo parziale, ma prima di metà gara riesce a ribaltatare il risultato portandosi sul 3-2. Dopo la pausa lunga però sono i liguri a togliersi qualche sfizio e riescono ad allungare prima sul 3-6 e nell’ultimo parziale, con ancora aria nei polmoni danno il colpo di grazia a Caronno, che si deve arrendere 3-9, avendo comunque dimostrato, soprattutto nella prima parte dell’incontro, di potersela giocare con tutti.

Diversa la sorte dei compagni più grandi che, tolta qualche piccola distrazione iniziale, si impongono su Barzanò. Omnia Sport dopo essere passata in svantaggio, inizia a macinare gioco, e trova le sue classiche reti in contropiede, che regalano un vantaggio di 4 lunghezze sugli avversari dopo i primi 14 minuti. Il solito turnover di coach Afker permette di mantenere alta la lucidità e la freschezza in acqua e viene ricompensato con una goleada finale. Al termine della partita il tabellino parla chiaro: 15-3, un risultato con lascia spazio a interpretazioni.

I ragazzi di Caronno hanno ora qualche giorno di riposo, infatti il campionato rincomincerà dopo la pausa natalia.

(alcune fasi della partita)

